LDLC a publié ses résultats définitifs pour l’exercice 2017-2018. Comme prévu, le chiffre d’affaires recule de 1,6% à 472,1 millions d’euros. L’activité BtoB enregistre un chiffre d’affaires de 120,7 millions d’euros, en hausse de 2 %. Les synergies « Achats » mises en place avec Materiel.net ont permis de gagner 0,9 point de marge, elle représente 17% du chiffre d’affaires contre 16,1% un an plus tôt. Au deuxième semestre, la marge brute atteint 17,2% du chiffre d’affaires. L’EBITDA représente 3,1% du chiffre d’affaires contre 3,7% l’exercice dernier, une baisse en lien avec les projets de croissance engagés sur l’exercice (emménagement dans le nouveau siège de Limonest, évolution des systèmes d’information et des plateformes informatiques, lancement de l’implantation en Espagne, mise en place d’une équipe BtoB en région parisienne …).

Le résultat net s’établit à 5,4 millions d’euros, ce qui représente une chute de 33% sur un an. Les capitaux propres atteignent 60,7 millions d’euros, contre 54,9 millions d’euros au 31 mars 2017, pour un endettement net de 51,4 millions d’euros, contre 36,2 millions d’euros un an plus tôt, soit un gearing à la clôture de 0,85 contre 0,66 l’an dernier.

L’exercice 2018-2019 bénéficiera de l’intégration du Groupe Olys et devrait récolter les premiers fruits des investissements de croissance importants engagés en 2017-2018 avec une croissance organique attendue à deux chiffres.

LDLC réitère ses ambitions d’atteindre à l’horizon 2021, un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un EBITDA de l‘ordre de 5,5 à 6% du CA. À cette date, le groupe espère atteindre une centaine de magasins.