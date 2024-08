L’offre publique d’achat de Talan sur Micropole est en bonne voie. Après avoir été acceptée et votée à l’unanimité par le conseil d’administration de Micropole le 28 mai dernier, l’opération a reçu le feu vert des autorités. Elle a été autorisée le 20 août par l’Autorité de la Concurrence et le lendemain par le Ministère de l’économie, au titre du contrôle des investissements étrangers en France.

Dans un communiqué, Micropole indique que l’offre de Talan n’est donc plus soumise à aucune condition suspensive et n’attend plus que la déclaration de conformité de l’autorité des marchés financiers (AMF). Une fois celle-ci obtenue, il est prévu que le calendrier d’ouverture et de clôture de l’Offre Talan soit annoncé le 10 septembre.

L’offre de Talan vise l’intégralité des actions de Micropole, au prix de 3,12€ par action. Les fondateurs Christian Poyau (photo) et Thierry Létoffé apporteront les actions qu’ils détiennent et qui représentent un peu plus de 20% du capital de Micropole. Si elle atteint les seuils requis, l’offre conduira au retrait de la cote de l’ESN.

Après le rachat, il est prévu que Micropole et ses 1300 collaborateurs soient intégrés au pôle Data de Talan. Le nouvel ensemble devrait totaliser 6200 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros en 2024. Micropole réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’international, dans plusieurs bureaux européens et en Chine. La société publiera le 24 septembre ses résultats du premier semestre.