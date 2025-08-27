Voilà bientôt deux ans qu’Apple commercialise ses montres connectées Apple Watch en affirmant qu’elles sont neutres en carbone. Un tribunal allemand vient d’en juger autrement et estime la publicité mensongère.

La justice allemande a été saisie par une association de défense de l’environnement, Deutsche Umwelthilfe (DUH), qui portait plainte pour greenwashing, une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l’argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image.

« Grâce à nos plaintes climatiques contre le greenwashing des entreprises, nous veillons à ce que même des groupes multimilliardaires comme Apple soient tenus de fournir aux consommateurs des informations honnêtes et compréhensibles sur l’impact environnemental réel de leurs produits », déclare Jürgen Resch, le président de DUH, dans un communiqué.

La firme de Cupertino affirme utiliser des énergies propres pour la fabrication de l’Apple Watch, ainsi que des matériaux et des modes de transport écologiques pour en réduire les émissions carbones de 75%. Les 25% restantes sont compensées par l’achat de crédits carbone émanant d’un projet de reforestation au Paraguay. Or, ce projet concerne des plantations commerciales d’eucalyptus en monoculture sur des terres dont les trois quarts des baux expireront en 2029, sans aucune garantie de renouvellement.

Dans ces circonstances, le tribunal allemand n’a pas été convaincu par l’allégation « neutre en carbone ».

Apple peut faire appel de la décision mais n’a pas encore exprimé publiquement si elle comptait le faire. Dans l’immédiat, elle vient de porter plainte pour espionnage industriel contre le constructeur chinois Oppo dont les prochaines montres connectées seraient identiques à l’Apple Watch.