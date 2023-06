Capgemini a annoncé mardi une extension majeure de son partenariat stratégique avec Google Cloud dans l’analyse de données et l’IA. Une nouvelle qui a fait réagir les marchés puisque l’ESN a fini mercredi en tête du CAC 40 avec une hausse de près de 7%.

Les deux groupes vont créer un centre d’excellence (CoE) mondial et Capgemini utilisera l’IA générative de Google Cloud pour développer une bibliothèque de plus de 500 cas d’utilisation industriels.

« Capgemini apportera son expertise sectorielle approfondie et son expérience considérable en matière d’IA générative pour aider les clients à tirer parti des solutions d’IA générative de Google Cloud et à découvrir de nouvelles sources de valeur commerciale », a déclaré dans un communiqué Aiman ​​Ezzat, le PDG de Capgemini.

C’est un exemple de plus de l’engouement des investisseurs pour l’IA. Vu comme le fournisseur incontournable du secteur, Nvidia a vu sa capitalisation franchir la barre des 1000 milliards de dollars mardi à Wall Street suite à la publication de ses résultats et de perspectives très solides. L’action du producteur de puces a flambé de plus de 160% depuis le début de l’année.