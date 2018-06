L’assemblée générale mixte des actionnaires du groupe CS a approuvé l’acquisition de Novidy’s, société spécialisée en cybersécurité.

Novidy’s a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros, en croissance moyenne annuelle de plus de 20% au cours des quatre dernières années, avec un EBIT (résultat d’exploitation) de 9,7% et plus de 130 collaborateurs. Combinée avec ses activités cybersécurité, CS représentera donc un nouvel ensemble de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 20% de l’activité du groupe, avec plus de 200 collaborateurs. « Nous sommes ravis que nos actionnaires aient approuvé à l’unanimité cette acquisition qui permet à CS de franchir un réel cap de son développement. », commente dans un communiqué Eric Blanc-Garin, directeur Général de CS. « C’est la première étape significative de notre plan stratégique, Ambition 2021».

L’équipe fondatrice de Novidy’s sera rémunérée en partie en actions à hauteur de 9% du capital du groupe CS. Un pacte d’actionnaires prévoit qu’elle conservera ces titres pendant un minimum de 3 ans. Jean-Robert Pozo et Christian Gaudin, respectivement président et directeur Général de Novidy’s et co-fondateurs de la société, prennent en charge les activités Cybersécurité de l’ensemble du groupe CS.

Le plan stratégique Ambition 2021 a pour objectifs d’atteindre, d’ici 3 ans, un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros et une marge opérationnelle de 8%, par développement organique et croissance externe ciblée sur ses marchés stratégiques.

Afin de permettre la poursuite des acquisitions, le groupe lancera prochainement une augmentation de capital d’environ 10 millions d’euros, validée dans son principe par l’assemblée générale.