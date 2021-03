Jean-Robert Pozo a cédé son fauteuil de président de l’intégrateur réseau et sécurité CS Novidy’s à son associé Christian Gaudin, jusque-là directeur général. « Après 25 ans sur la brèche, Jean-Robert a souhaité prendre du recul, explique ce dernier. Les dirigeants du Groupe CS [qui a racheté 100% du capital de Novidy’s il y a deux ans] m’ont demandé si je souhaitais poursuivre seul. Ce que j’ai accepté. Jean-Robert continue néanmoins de nous accompagner en externe à mi-temps ».

Jean-Robert Pozo et Christian Gaudin travaillent ensemble depuis 30 ans et sont associés depuis 25 ans. Anciens d’Interdata, ils créent ensemble la filiale réseaux de Silicomp en 1996. Silicomp réseau est racheté en 2007 par Orange. Ils prennent alors les commandes du pôle services d’intégration d’Orange [Obian] qui donnera naissance plus tard aux actuelles entités Orange Cyber Défense et Orange Connectivity and Workspace Services. En 2009, ils décident de quitter le groupe Orange pour créer Novidy’s, qui fêtera ses 12 ans fin mars.

« Jean-Robert prend du recul mais pas grand-chose ne change, prévient d’emblée Christian Gaudin. Notre intégration dans le CS Group est fonctionnelle. L’intégration opérationnelle a été effective au 1er janvier 2019 et l’intégration contractuelle a été finalisée le 1er janvier 2020. Comme prévu Novidy’s est resté une filiale et a intégré les équipes sécurité du Groupe. CS nous a apporté une capacité à faire de la sécurité sur la partie système et notamment une capacité de développement. Son OS durci Seducs est par exemple très prisé des opérateurs d’intérêt vital (OIV) et nous a permis de remporter un beau projet de fourniture de stations blanches pour TechnicAtome l’année dernière. CS nous a apporté également une capacité PASSI [Prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information]. »

Sur l’année 2021 et les deux années suivantes, Christian Gaudin prévoit de mettre l’accent sur grands domaines d’activités : les services de sécurité managés, l’intégration de systèmes sécurisés et le conseil. L’intégrateur s’apprête ainsi à annoncer un accord avec Palo Alto pour intégrer ses outils SOAR (Security Orchestration & Automation, Incident Response et Threat Intelligence) a son SOC (security operation center). Les services managés connaissent une forte accélération et CS Novidy’s compte bien en profiter en investissant dans son SOC.

Son activité d’intégration de systèmes sécurisés s’adresse plus spécifiquement aux OIV et aux OSE (opérateurs de services essentiels), qui ont de plus en plus d’obligations réglementaires relatives à la protection de leur SI. Pour ces opérateurs, CS Novidy’s est capable de combiner les solutions standards de ses partenaires (Palo Alto, Proofpoint, SentinelOne, Extreme Networks, Fortinet…) avec les briques de sécurité maison de CS Group – outre son OS durci, celui-ci développe toute gamme d’outils (chiffrage, coffre-fort, signature distante, etc.) sous la marque Trusty.

Filiale de société coté en bourse, CS Novidy’s doit attendre la communication financière officielle pour divulguer ses résultats. Christian Gaudin évoque néanmoins une année « compliquée » marquée notamment par un important turnover lié au rachat. L’intégrateur est toutefois parvenu à maintenir son effectif stable autour de 190 personnes grâce à une « bonne dynamique de recrutement ». Une dynamique qui se confirme depuis le début de l’année et qui devrait lui permettre, s’il atteint son objectif de 80 recrutements cette année, de faire grossir son effectif. Un accord télétravail en réflexion et un investissement croissant en formation devrait contribuer à mieux fidéliser. Côté activité, l’année se présente bien également après un « très bon quatrième trimestre » et un début d’année sur la même tendance.