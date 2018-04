Le mois dernier CS annonçait la mise en œuvre d’un plan Ambition 2021 qui vise à atteindre d’ici 3 ans un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros et une marge opérationnelle de 8%, par développement organique et croissance externe en Europe, en visant en priorité les secteurs de la défense & sécurité publique, du spatial et de la cybersécurité.

Dans ce cadre, le spécialiste des systèmes critiques vient d’entrer en négociation exclusive pour l’acquisition de Novidy’s. Créé en 2009 par une équipe d’entrepreneurs conduite par Jean-Robert Pozo (président) et Christian Gaudin (directeur général), le groupe Novidy’s propose du conseil, de l’intégration et des services hébergés dans domaine de la cybersécurité. La société a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros, en croissance moyenne annuelle de plus de 20% sur les quatre dernières années, avec un résultat d’exploitation de 9,7%. Novidy’s compte près de 130 collaborateurs. CS est prêt à débourser pour cette opération 35,6 millions d’euros (hors trésorerie nette de 6,8 millions d’euros), soit 11,3 fois le résultat d’exploitation de sa cible, en numéraire et en actions.

En reprenant l’intégralité du capital de Novidy’s et en lui apportant son département de cybersécurité, CS donnerait ainsi naissance à une nouvelle entité de plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit environ 20% du chiffre d’affaires du groupe, avec plus de 200 collaborateurs, et se taillerait ainsi une belle place sur un marché très dynamique.

Par ailleurs, pour permettre la poursuite des opérations de croissance externe, CS envisage de procéder à une augmentation de capital d’environ 10 millions d’euros en juillet prochain.

Cette opération est soutenue par Sopra Steria Group, actionnaire de CS à hauteur de 11,4% du capital, qui est disposé à garantir son montant à hauteur de 75%.

Cette opération ainsi que l’acquisition de Novidy’s seront soumises à l’approbation de l’assemblée générale de CS qui se déroulera le 26 juin prochain.

Au cours de l’exercice 2017, CS a enregistré un chiffre d’affaires de 178,1 millions d’euros, en croissance de 1%, pour un bénéfice net de 2,7 millions d’euros, contre une perte de 1,3 million d’euros en 2016.