« Ingram Micro a connu pendant la pandémie ses deux meilleures années de croissance de toute l’histoire de l’entreprise », confie Kirk Robinson, vice-président exécutif et président de la région Amérique du Nord chez Ingram Micro, à CRN à l’occasion de la conférence IngramONE en Floride. « Nous avons accéléré la transformation numérique [et] les environnements de travail hybrides, non seulement pour nos clients, mais aussi pour nous-mêmes ».

Le grossiste met en avant sa nouvelle plateforme Xvantage « pour aider les partenaires à fournir plus rapidement et plus efficacement de la valeur à leurs clients » et rappelle que « les ingénieurs d’Ingram Micro cumulent plus de 11.000 certifications. » Il se félicite que plus de 40.000 partenaires aient adhéré à Xvantage. « La plateforme offre une expérience personnalisée avec des données adaptées à chacun des partenaires d’Ingram Micro. Cela s’ajoute aux avantages transactionnels en temps réel tels que l’état des commandes à la minute près, le suivi, les renouvellements, la facturation des abonnements et les capacités de service à la clientèle en temps réel ».

Alors que l’on parle désormais d’un risque de récession mondiale, Kirk Robinson estime que l’industrie informatique résistera à la tempête. Et de citer une récente étude du cabinet Gartner qui prévoit que les dépenses IT mondiales atteindront 4.600 milliards de dollars en 2023, soit une croissance annuelle de 5,1% du marché des services informatiques.