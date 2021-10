Ingram Micro acquiert CloudLogic, une société de conseil spécialisée dans le cloud et basée à Cincinnati, dans l’Ohio. Celle-ci propose des services de stratégie, transformation, migration dans le cloud et optimisation des coûts dans les environnements Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform et VMware.

Selon le directeur général d’Ingram Micro aux États-Unis, Kirk Robinson, « CloudLogic permet de faire un inventaire de l’environnement informatique des clients finaux afin de repérer d’éventuels problèmes de conformité, des coûts cachés, des licences logicielles inutiles, des plateformes obsolètes ou sous-utilisées et les aider à se moderniser, dans une optique de réduction des coûts et de fidélisation sur le long terme. »

Le grossiste indique par ailleurs avoir développé de nouveaux partenariats avec des fournisseurs de centres de données, de stockage et de protection des données. « Nous avons investi dans un CISO dédié au canal pour l’engagement stratégique des partenaires dans les consultations, ainsi que pour l’expansion de notre activité de services, y compris le soutien après-vente, la formation et les services de mise en œuvre », a confié Kirk Robinson à nos confrères de CRN.

Rappelons qu’Ingram Micro a été rachetée durant l’été 2021 par la société de capital-investissement Platinum Equity. Cette acquisition s’inscrit dans sa nouvelle stratégie axée sur les données.

La transaction a été conclue au cours du deuxième trimestre 2021 mais non annoncée jusqu’à présent. Son montant n’a pas été communiqué.