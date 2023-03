Amazon annonce 9.000 nouveaux licenciements, principalement dans les entités AWS, publicité, Twitch et RH du groupe. L’ensemble des personnes concernées devrait être informé dans un mois environ, d’ici la fin avril.

Rappelons qu’en 2022, les ventes d’Amazon ont augmenté de 9% par rapport à 2021. Quant aux ventes d’AWS, elles ont bondi de près de 30% par an pour atteindre plus de 80 milliards de dollars.

« Cette décision a été difficile à prendre mais nous pensons qu’elle est la meilleure pour l’entreprise à long terme », déclare Andy Jassy, le PDG d’Amazon depuis 2021 et PDG d’AWS auparavant, tout en se disant « très optimiste quant à l’avenir ».

Amazon aura licencié 27·000 employé·e·s depuis le début de l’année 2023. Le groupe ne précise pas s’il compte en rester là ou poursuivre les coupes. Pour mémoire, ses effectifs mondiaux sont passés de 800.000 employé·e·s en 2019 à plus de 1,6 million à la fin 2021.

La direction d’AWS ne divulgue pas le nombre de licenciements touchant son entité. On ne sait pas non plus quelles unités commerciales seront touchées. D’après le site web d’AWS, 800 postes restent à pourvoir.