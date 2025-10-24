Le fournisseur de plateforme d’IA d’entreprise Uniphore a annoncé une levée de fonds de série F de 260 millions de dollars, valorisant l’entreprise à 2,5 milliards de dollars. Le tour de table a réuni des géants technologiques comme NVIDIA, AMD, Snowflake et Databricks, ainsi que les fonds d’investissements NEA, March Capital, BNF Capital, National Grid Partners et Prosperity7 Ventures. Cette série F porte à 870 millions de dollars le total des fonds levés par l’entreprise.

Fondée en 2008 et basée à Palo Alto, Uniphore s’est d’abord spécialisée dans les centres d’appels et la technologie de reconnaissance vocale, avant de prendre le virage de l’IA générative. En juin dernier, l’entreprise a lancé sa plateforme Business AI Cloud, un Framework d’IA modulable couvrant la gestion des données, des connaissances (graphe), des modèles et agents, visant à accélérer le déploiement des projets d’IA à grande échelle. Uniphore revendique déjà plus de 2.000 grandes entreprises clientes, dont KPMG, Konecta, Atlassian et Dell.

« Cette levée se distingue des précédentes car nous avons été rejoints par les plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans l’IA et les données », a commenté dans un communiqué Umesh Sachdev, cofondateur et PDG d’Uniphore. « Nous assistons à une adoption exponentielle de la part d’entreprises du classement Fortune 500 et d’autres grandes entreprises, et cet investissement va nous permettre d’avoir un impact encore plus important et d’accélérer l’innovation pour nos clients du monde entier. »

Uniphore a indiqué que la majeure partie des fonds serait consacrée au développement des capacités de Business AI Cloud et à développer son écosystème de partenaires dans les domaines de l’IA et des données.

