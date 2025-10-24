L’éditeur californien de la plateforme ERP Workday s’oriente vers une organisation centrée sur les partenaires. Depuis la nomination de Carl Eschenbach au poste de PDG il y a deux ans, elle mise largement sur le développement de son réseau de distribution, avec Matthew Brandt à la barre des partenariats.

« Il y a deux ans et demi, notre écosystème ne comptait que 200 partenaires. Aujourd’hui, il en compte 1.200. Il a quintuplé en taille en relativement peu de temps », déclare Matthew Brandt. L’équipe de direction a pris conscience du potentiel du réseau de distribution. « Cela a été un défi de taille. Il faut du temps pour trouver, recruter, intégrer et permettre aux partenaires de réussir ». Et d’ajouter : « Nous avons élaboré un nouveau programme de partenariat de services à l’échelle mondiale. Les partenaires qui nous aident à vendre nos logiciels, combiné à leurs services, sont passés d’environ 40 à près de 400 ». De plus, « notre communauté de partenaires éditeurs de logiciels indépendants est passée d’environ 140 partenaires à 500, voire 600, aujourd’hui ».

Workday a vu le volume d’affaires généré par le canal augmenter et souhaite maintenir cette dynamique l’an prochain.

« Nous venons de lancer une activité spécifique pour les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) », souligne Matthew Brandt. « Nous sommes désormais une organisation centrée sur les partenaires mais il faut du temps pour nouer des relations et obtenir la confiance ».

Nos lecteurs ont lu ensuite


Workday lance Workday Ventures, un fonds d’investissement dédié aux startups
Spécialiste des solutions cloud pour la gestion financière et les ressources humaines, Workday annonce la création d’un fonds d’investissement baptisé Workday Ventures. Ce fonds stratégique aura pour objectif d’identifier, d’investir et d’accompagner des entreprises émergentes...

Les fonctionnalités qui font les meilleurs ERP
Par Marie WEISS pour Celge   Logiciel utilisé pour la gestion des processus d’entreprise, l’Entreprise Resource Planning (ERP) se compose d’une suite d’applications. Ces dernières sont liées les unes aux autres par une base de...

Sécuriser ses accès ERP : authentification, permissions et bonnes pratiques
L’ERP est le cœur des opérations d’une entreprise, centralisant des données stratégiques sur la gestion des finances, des clients, des fournisseurs et des stocks. Pourtant, un accès mal sécurisé à cet outil peut ouvrir la...

L’impact de l’intégration ERP et BI : un duo gagnant pour les entreprises
Dans un monde où la transformation numérique est devenue un levier de compétitivité, les entreprises doivent exploiter leurs données avec intelligence pour rester performantes. Un ERP permet de structurer et centraliser ces informations, garantissant une gestion fluide...

Les grands principes d’un ERP de nouvelle génération
Globalement, un logiciel ERP (l’acronyme anglais pour Entreprise Ressource Planning) permet de gérer de façon complète les différents processus d’une organisation, au sein d’une base de données unique. Au cœur du système d’information des professionnels, un ERP est...