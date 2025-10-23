Le PDG de la firme de Redmond a perçu une rémunération de 96,5 millions de dollars pour l’exercice 2025 de Microsoft, soit une hausse annuelle de 22%, ou encore 17 millions de dollars de plus que l’an précédent. Cette rémunération comprend un salaire de base de 2,5 millions de dollars, inchangé depuis 2023, 84 millions de dollars en actions, 9,5 millions de dollars dans le cadre d’un plan d’intéressement et 196.000 dollars au titre de « toutes les autres rémunérations ».

Les autres membres de la direction ne sont pas trop à plaindre. La directrice financière, Amy Hood, a reçu 29,5 millions de dollars. Le nouveau co-PDG et directeur commercial ainsi que vice-président exécutif, Judson Althoff, a reçu 28,2 millions de dollars. Le directeur marketing et vice-président exécutif, Takeshi Numoto, responsable de la stratégie de regroupement de produits, a reçu 11,87 millions de dollars.

Qu’en est-il du reste des effectifs de Microsoft ? Les personnes qui sont restées après que Satya Nadella ait supprimé 9.000 emplois récemment, 15.000 au total depuis le mois de janvier, reçoivent un salaire médian annuel de 200.972 dollars.

« Pour l’exercice 2025, le rapport entre la rémunération annuelle totale de notre PDG et la rémunération annuelle totale de l’employé médian est de 480 pour 1 », déclare Microsoft.

Comment justifier un tel écart ? La direction de Microsoft souligne auprès de ses actionnaires que Microsoft a triplé son chiffre d’affaires, quadruplé son bénéfice net et quintuplé son bénéfice par action dilué, depuis que Satya Nadella est devenu CEO en 2014.

Plus généralement, tandis que les CEO ont vu leur rémunération augmenter de 50% en cinq ans, une étude d’Oxfam menée auprès de 1984 entreprises dans 35 pays révèle que les salarié·e·s n’ont gagné que 0,9% de plus au cours de la même période.