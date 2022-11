Le ministère de la Justice étatsuniens (DOJ) a annoncé dans un communiqué la seconde saisie financière en crypto-monnaie la plus importante de son histoire. Elle résulte d’une perquisition opérée l’an dernier au domicile de James Zhong, accusé d’avoir « obtenu illégalement » en 2012 plus de 50 000 bitcoins sur Silk road, place de marché noir du Dark Web, depuis fermée par les forces de l’ordre. L’homme a reconnu les faits et plaidé coupable le 4 novembre pour fraude électronique.

L’agent spécial en charge du dossier a expliqué que Zhong avait créé plusieurs comptes sur Silk Road en dissimulant son identité et opéré 140 transactions en succession rapide afin de tromper le système de traitement des retraits de la plateforme. Il avait ensuite transféré les bitcoins volés à plusieurs adresses distinctes en prenant soin de maintenir son anonymat.

Au moment de la perquisition en novembre 2021, les bitcoins saisis étaient bien évalués à plus de 3,36 milliards de dollars mais leur valeur n’est que d’un peu plus d’un milliard au cours actuel. Il s’agissait à l’époque de la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire du DOJ. Elle a été dépassée en février 2022 par une nouvelle saisie record de 3,6 milliards de dollars de bitcoins, qui avaient été volés sur la plateforme Bitfinex.

Le procureur a félicité les forces de l’ordre pour leur enquête, non sans ironiser sur la cachette où a été retrouvée le butin : « Cette affaire montre que nous n’arrêterons pas de suivre l’argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu’à un circuit imprimé au fond d’une boîte de corn flakes ».