La plus célèbre des crypto-monnaies est descendue sous le seuil des 19.000 dollars la semaine dernière, après avoir connu un record de 68.000 dollars en novembre dernier.

La chute boursière du Bitcoin, ces dernières semaines, a conduit le fonds spéculatif de crypto-monnaie basé à Singapour, Three Arrows Capital, à la mise en liquidation le 27 juin.

Le risque de faillite plane désormais sur de nombreuses plateformes de prêt de crypto-monnaie. Proche du dépôt de bilan, le prêteur américain Celsius Network a suspendu tous les retraits depuis le 13 juin. Hier, Vauld a annoncé à son tour mettre en pause toutes les transactions sur sa plateforme.

En parallèle, les licenciements se multiplient dans le secteur et se comptent par milliers. Celsius est sur le point de se séparer de 150 collaborateur·rice·s, soit 25% de son personnel. Il y a quelques semaines, Vauld licenciait 30% de ses effectifs et Coinbase supprimait 1.100 emplois tandis que la bourse Gemini en supprimait 1.000.

La Banque Centrale Européenne (BCE) n’hésite plus à apparenter les crypto-monnaies à une pyramide de Ponzi. Lors d’un discours prononcé à l’Université de Columbia à New York en avril dernier, le membre du directoire de la BCE en charge du projet d’euro numérique, Fabio Panetta, déclarait : « Les évangélistes de la crypto promettent le paradis sur terre en utilisant un récit illusoire de l’augmentation constante des prix des crypto-actifs pour maintenir les flux entrants et donc l’élan alimentant la bulle crypto (…) Jusqu’à ce que ce château de cartes s’effondre, laissant les gens ensevelis sous leurs pertes ».