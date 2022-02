L’un des plus grands vols de crypto-monnaies a connu un épilogue partiel mardi à New-York avec l’arrestation d’un couple par le FBI et la saisie de 3,6 milliards de dollars en bitcoins. Ils avaient été dérobés en 2016 par piratage de la plateforme Bitfinex basée à Hongkong. La saisie concerne 94 000 des 119 574 bitcoins volés à l’époque, les 25 000 restants ayant déjà transités par des circuits de blanchiment complexes. Le montant total du butin était évalué 71 millions de dollars au moment du piratage et 5,2 milliards au cours actuel.

C’est la plus grande saisie financière jamais réalisée par le ministère de la Justice étatsuniens et une victoire plus que symbolique pour les autorités américaines. « Aujourd’hui, les forces de l’ordre fédérales démontrent une fois de plus que nous pouvons suivre l’argent à travers la blockchain et que nous ne permettrons pas à la crypto-monnaie d’être un refuge sûr pour le blanchiment d’argent ou une zone d’anarchie au sein de notre système financier », a déclaré dans un communiqué le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice.

« Les criminels laissent toujours des traces, et l’affaire d’aujourd’hui nous rappelle que le FBI a les outils pour suivre la piste numérique, où qu’elle mène », a renchérit le directeur adjoint du FBI, Paul Abbate.

Les deux personnes arrêtées sont Ilya Lichtenstein, un Russo-Américain de 34 ans, et sa femme, Heather Morgan, une Américaine âgée de 31 ans. Ils sont accusés d’avoir conspiré pour blanchir le butin qui, après le piratage avait été envoyé dans un portefeuille électronique contrôlé par Ilya Lichtenstein. Le ministère précise qu’au cours des cinq dernières années, environ 25 000 de ces bitcoins volés ont été transférés hors du portefeuille de Lichtenstein via un processus compliqué de blanchiment d’argent qui s’est terminé par le dépôt de certains des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par Lichtenstein et Morgan.

Lors d’une perquisition, le FBI a mis la main sur des fichiers contenaient les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique, ce qui leur a permis d’effectuer la saisie. Les deux inculpés ne sont pas accusés du piratage initial mais encourent une peine maximale de 20 ans de prison pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de 5 ans pour complot en vue de frauder les Etats-Unis.

Après le piratage, Bitfinex avait dédommagé les clients concernés par le vol. La plateforme peut donc espérer récupérer le butin volé. « Nous sommes heureux que le ministère américain de la Justice ait annoncé aujourd’hui qu’il avait récupéré une partie importante du bitcoin volé lors de la violation de sécurité d’août 2016. Nous coopérons étroitement avec le DOJ depuis le début de son enquête et continuerons à le faire », a-t-elle réagit dans un communiqué.