Le bitcoin a chuté à 4.327 dollars mardi, son plus bas niveau depuis octobre 2017, avant de remonter à 4.750 dollars en milieu d’après-midi sur le marché boursier du Bitsmap à Luxembourg rapporte Reuters. Cette chute a coïncidé avec des baisses plus importantes sur les marchés financiers, les actions européennes reculant du fait de la faiblesse des résultats de vente de détail et de la faiblesse d’Apple à Wall Street. Après avoir atteint un sommet de 20.000 dollars en décembre, le bitcoin a perdu ainsi plus de 75% de sa valeur.

Michael Moro, CEO de Genesis Global Trading à New York, l’un des plus grands bureaux de négociation de gré à gré, estime que les gens qui achètent des bitcoins ne sont pas des investisseurs. « C’est une mentalité de casino », a-t-il expliqué à nos confrères. Les investisseurs classiques sont d’ailleurs restés à l’écart des bitcoins, considérant la surveillance réglementaire insuffisante et l’infrastructure de marché sous développée, le tout aggravé par des fluctuations fréquentes. L’utilisation du bitcoin comme monnaie de paiement a par ailleurs diminué cette année. La chute de la valeur du bitcoin a toutefois apaisé les craintes des régulateurs et des banques centrales qui ont peur qu’un jour la crypto-monnaie ne mette en péril la stabilité financière.

Selon la firme d’analyse spécialisée Coinmarketcap.com, la valeur totale des crypto-monnaies avoisine maintenant les 154 milliards de dollars, en forte baisse par rapport au sommet d’environ 800 milliards de dollars atteint en janvier dernier.

Les partisans de la crypto-monnaie estiment quant à eux que la volatilité des prix du bitcoin est liée à la jeunesse du bitcoin. Beaucoup d’entre eux prédisent que le besoin de monnaies virtuelles fonctionnant en dehors des systèmes bancaires traditionnels résistera à court terme à toute chute de prix.

« L’euphorie est morte et les prix se sont consolidés avec des bas encore plus bas et des hauts également plus bas », a cependant déclaré à Reuters Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com. « Beaucoup de gens ont perdu tout intérêt dans le bitcoin. »