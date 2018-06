La France est la championne d’Europe de l’open source. C’est ce que révèle Statista, qui s’appuie sur une étude de PAC-CXP. Le marché français de l’open source a représenté 4,46 milliards d’euros sur un marché européen estimé à 19,5 milliards d’euros, soit un peu moins 22% de ce montant. L’Hexagone coiffe ainsi le Royaume-Uni (4,19 milliards d’euros) et l’Allemagne (3,99 milliards d’euros). La croissance devrait atteindre 8,5% sur la période 2017-2021.

Ce sont principalement les offres des prestataires de services informatiques, et en particulier les intégrateurs de solutions open source, qui alimentent le marché. A l’origine fortement soutenu par le pouvoir public, l’open source intéresse de plus en plus les entreprises qui voient en lui et un moteur pour l’innovation et la transition numérique.