Comme lors de chaque rentrée, le cabinet de recrutement Robert Half publie son top 10 des métiers les plus recherchés par les entreprises. Dans ce palmarès 2023 figurent trois fonctions liées à l’IT : RSSI à la 7e place, Chef de projets IT à la 8e et juriste RGPD à la 10e. Dans le précédent classement en 2022 figuraient les développeurs à la 8e place et déjà les avocats RGPD à la 10e. Sur l’ensemble des jobs, les priorités des entreprises connaissent aussi des évolutions notables alors qu’elles recherchent « les bons rouages pour fonctionner efficacement dans une période de remous ».

« Si les fonctions financières et comptables demeurent très recherchées, les fonctions RH, juridiques et IT tirent aussi leur épingle du jeu cette année, quand l’édition 2022 se distinguait par davantage de postes pensés pour porter la croissance et la transformation de l’entreprise (développeur, growth manager, etc) », commente Laure Charbonneau, directrice régionale chez Robert Half, dans un communiqué.

Si les fonctions IT n’arrivent pas en première partie de classement, elles se rattrapent par leur niveau de rémunération, avec des fourchettes allant de 80K€ à 100K€ en brut annuel pour les RSSI, de 45K€ à 70K€ pour les juristes RGPD et de 40K€ à 70K€ pour les chefs de projets. La palme en la matière revient toutefois au juriste financier, avec une rémunération entre 80 K€ et 180 K€.

Voici pourquoi selon Robert Half ces métiers sont parmi les plus recherchés :

RSSI : « Les RSSI sont très recherchés aujourd’hui du fait de la digitalisation des entreprises et des risques et contraintes qui l’accompagnent. L’émergence de nouvelles réglementations comme la RGPD, suivie par l’ANSSI, rend son profil indispensable. Les RSSI possèdent généralement un parcours d’ingénieur cybersécurité, et évoluent sur des postes de RSSI groupe dans un contexte plus international, ou de DSI sur des aspects plus managériaux. »

Chef de projets IT : « Ce poste est particulièrement recherché aujourd’hui dans le cadre de la transformation digitale des entreprises, avec une grosse concentration au sein des sociétés de conseil, mais également au sein des entreprises finales et utilisatrices. Véritable chef d’orchestre de l’évolution et des produits de l’entreprise, mener à bien des projets IT est une prérogative pour toute structure recherchant de la croissance. »

Juriste RGPD : « Le droit numérique évolue, se renforce, et par conséquence les nouvelles règlementations et législations aussi. Les entreprises se doivent d’être en règle sur la partie informations et traitement des données. La CNIL, qui est le régulateur des données personnelles, intervient de plus en plus en accompagnant les entreprises dans leur mise en conformité. »