Force est de constater que la marché IT va engranger en 2019 une cinquième année de croissance consécutive. Et tout porte à croire que 2020 sera du même tonneau, car les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui sont typiquement des problèmes de surchauffe : pénurie de composants et pénurie de talents.

Alors que le business IT était jusque-là considéré comme cyclique, et susceptible d’enchaîner les périodes de hausse et les phases de correction, on voit bien que la croissance de l’investissement IT est devenue constante sur une longue période, surpassant nettement la croissance de l’économie globale et s’affranchissant de ses cycles.

Bien évidemment, la bonne santé des entreprises soutient leur investissement dans leur système d’information. Mais ce dernier est de plus en plus stratégique, de plus en en plus critique, et in fine de plus en plus prioritaire, ce qui explique l’excédent de croissance du secteur IT par rapport à l’économie globale.

Les domaines qui vont profiter de cette tendance devraient être justement ceux qui sont source d’innovation et de profitabilité future pour les entreprises, c’est-à-dire de transformation stratégique : Intelligence Artificielle (Industrie, Finance), Big Data et Data Analytics, Business Intelligence (tous secteurs). L’investissement de Google en début de mois dans la désormais licorne française Dataiku, créée en 2013 et valorisée 1,4 Md$, qui fournit une plateforme de Data Analytics pour les entreprises, en est une magnifique illustration.

Ces domaines seront générateurs de revenus dans les solutions elles-mêmes et leurs services d’accompagnement, mais entraîneront également de forts investissements de capacité (compute et stockage).

Tribune rédigée par Gilles Perrot, directeur général de C’Pro et président de Quadria