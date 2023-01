Un an après l’intégrateur toulousain STCI, Apixit anonce le rachat d’Orsenna, une société de 30 personnes, en croissance, réalisant 11 M€ de chiffre d’affaires annuel, spécialisée dans la supervision et l’observabilité des infrastructures IT et cyber. Elle a pour partenaires principaux des marques telles que SolarWinds, Progress WhatsUp’Gold, Centreon, PRTG ou Nagios.

Outre l’observabilité et la supervision, Orsenna a développé des expertises complémentaires dans la gestion d’inventaires (Lansweeper), la gestion de la performance applicative et l’édition de connecteurs avec des applications tierces (tableaux de bord, solutions de ressenti utilisateur, gestion de logs…). La société adresse un portefeuille de quelque 400 clients, allant de la moyenne entreprise au grand compte, avec une forte proportion de comptes publics (40%)

Avec cette acquisition, Apixit se positionne un métier qui lui était jusqu’à présent largement étranger. Fabrice Tusseau, son PDG, espère développer rapidement des synergies entre les deux sociétés. « Orsenna va nous permettre d’élargir notre panel d’expertises et de pénétrer plus en profondeur le système d’information de nos clients », souligne-t-il.

Sur la base du savoir-faire d’Orsenna, il souhaite en particulier développer de nouveaux services d’infogérance qui seront présentés comme des cockpits de supervision et de sécurité complémentaires de ses offres de NOC et de SOC. Des services qui seront assurés par ses équipes support et celles en charge des services d’exploitation. Soit une cinquantaine de personnes.

Pour autant, il compte maintenir l’autonomie d’Orsenna afin de préserver son expertise. Son dirigeant-fondateur Jean-Philippe Senckeisen, reste impliqué en tant que directeur du développement, tandis que la direction des opérations est confiée à la directrice des ventes, Florence Laprevote.

Avec Orsenna, Apixit porte son effectif à 400 personnes et sa base clients à 1.500. Son chiffre d’affaires devrait dépasser les 100 M€ cette année.