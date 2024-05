IBM Copilot Runway est la nouvelle offre d’IBM Consulting pour la création d’assistants personnalisés d’IA générative. Elle est axée sur l’offre Copilot pour Microsoft 365, pour laquelle IBM a constitué une équipe de consultants dédiés. Son objectif et d’aider les clients à créer les copilotes les plus adaptés à leurs besoins internes et à réduire le temps requis pour leur implémentation.

IBM se concentrera initialement sur des cas d’utilisation tels que le service client, les services sur le terrain, l’expérience employé, les finances et les achats. Des secteurs spécifiques comme les services financiers, la vente au détail, le gouvernement et la chaîne d’approvisionnement seront également privilégiés.

IBM et Microsoft collaborent déjà pour servir des clients dans diverses industries avec une gamme de solutions et de services basés sur l’IA. En outre, IBM Consulting étend ses capacités de copilote Microsoft à travers son réseau de Global Innovation Centers sur chaque continent.

« Notre cabinet IBM Consulting dédié Microsoft, ainsi que nos zones d’expérience axées sur Copilot dans le monde entier, nous aident à rencontrer nos clients là où ils se trouvent et à leur apporter les bonnes solutions basées sur l’IA générative pour leurs entreprises », commente dans un communiqué John Granger, vice-président senior d’IBM Consulting.

« Les clients ont besoin des partenaires et de la technologie appropriés pour faire évoluer l’IA de manière responsable dans toute l’entreprise », complète Dinis Couto, en charges des solutions partenaires mondiales de Microsoft.

Si l’accent est mis sur le partenariat avec Microsoft, IBM est également fournisseur de technologies d’IA et développe ses propres modèles de fondation d’IA générative Granite, dont une partie vient d’être publiée en open source. Le partenariat pour les copilotes n’a donc rien d’exclusif.

« Les consultants IBM en données et en IA emploient généralement plusieurs modèles, chacun appliqué à un cas d’utilisation spécifique. Différents modèles peuvent être optimisés pour des tâches spécifiques, améliorant ainsi les performances et l’efficacité », souligne d’ailleurs IBM dans son communiqué.