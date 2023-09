Le géant mondial de la distribution informatique est de plus en plus éprouvé par la faible demande pour les PC. Sur son troisième trimestre fiscal clos fin aout, son chiffre d’affaires a reculé de 9,1% à 13,9 Md$. C’est le troisième trimestre consécutif de baisse après -2,2% au T1 et -7,9% au T2. Il reste toutefois dans le milieu de la fourchette prévisionnelle entre 13,5 et 14,5 Md$.

Selon le grossiste, ce recul de l’écosystème PC qui fragilise son activité « Endpoint » est partiellement compensée par la croissance de sa branche solutions avancées.

« Nos résultats du troisième trimestre démontrent l’élan que nous observons dans notre objectif délibéré et stratégique de croître dans les technologies à forte croissance, avec une solide expansion des marges dans les Amériques et une forte génération de BPA », a déclaré Rich Hume, PDG de TD Synnex.

« Notre vaste portefeuille de produits, de solutions et de services, ainsi que notre concentration constante sur l’exécution, nous ont permis de naviguer avec succès dans l’environnement de dépenses informatiques post-Covid, tandis que notre modèle commercial résilient nous a permis de générer plus de 500 millions de dollars de liquidités provenant des opérations ».

Au niveau géographique la baisse des revenus est de 10,3% sur le principal marché des Amériques à 8,9 Md$, de 9,7% en Europe à 4,2 Md$, tandis que les revenus pour l’Asie-Pacifique-Japon progressent de 10,3% à 853 M$. La marge opérationnelle a progressé d’une année sur l’autre de 1,8% à 2,2% outre-Atlantique tandis qu’elle a baissé de 0,9% à 07% en Europe.

Le bénéfice net de TD Synnex est lui aussi en recul à 139,3 M$ contre 148,8 M$ un an plus tôt.

Pour le quatrième trimestre, TD Synnex prévoit un chiffre d’affaires de 14 à 15 Md$, à comparer à 16,2 Md$ un an plus tôt. Le bénéfice net est attendu entre 116 et 162 M$ contre 221 M$ au quatrième trimestre 2022.

Une éclaircie pourrait de dessiner sur le prochain exercice, les cabinets d’analyse s’accordant sur une reprise du marché du PC à partir de 2024, tandis que l’IA devrait donner un vent porteur aux activités à forte croissance (cloud, sécurité, données, IoT, infrastructure hyperscale).