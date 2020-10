En France, dans le secteur des levées de fonds, la semaine a été marquée par la levée de 10 millions d’euros réalisée par Kurmi Software. Ce dernier, qui ambitionne « de devenir le leader de la gestion des communications unifiées mondial d’entreprise », a séduit Ring Capital et Unexo, filiale du Crédit Agricole.

Issu d’une incubation réussie au sein de Niji et devenu filiale à part entière de l’ESN bretonne en 2011, Kurmi édite des solutions logicielles visant à simplifier et réduire les coûts de configuration et d’administration des services de communications unifiées d’entreprise (téléphonie, visioconférence, messagerie email et instantanée, applications collaboratives). L’éditeur propose une suite logicielle, centrée sur l’utilisateur, permettant ainsi une gestion personnalisable et évolutive des principales plateformes de communications unifiées professionnelles du marché (Cisco, Microsoft, Avaya, Alcatel-Lucent…).

L’entreprise est basée à Rennes, son siège social où se concentrent ses activités de pilotage produit, R&D et services (support client), avec des bureaux, à Paris où sont localisées ses équipes marketing et commerciales pour la France, ainsi qu’à Berlin, Montréal et New-York.

La société emploie actuellement 70 personnes et revendique des centaines de clients dans 17 pays. Il s’agit d’opérateurs de services de communications unifiées (NTT, Orange Business Services, Dimension Data…) adressés en direct et d’autre part de grandes entreprises issues du Fortune Global 500 (EDF, L’Oréal, Total, Airbus, BNP Paribas, Euler Hermes, Ipsen…) adressées à travers des partenaires intégrateurs spécialisés. Son chiffre d’affaires a été multiplié par 3 en 3 ans pour atteindre plus de 9 millions d’euros, dont 70% réalisés à l’étranger.

La société prévoit d’utiliser les 10 millions levés pour conquérir de nouveaux marchés à l’international (Europe, Moyen Orient, Amérique du Nord, Amérique Latine et Asie), renforcer sa R&D, ouvrir ses solutions à une architecture 100% SaaS et développer des solutions innovantes « Beyond UC » à partir de son moteur d’activation de plateformes de services.

« L’innovation produit, l’engagement sur la satisfaction de nos clients et un esprit d’équipes enthousiastes portées par les ambitions expliquent sans doute le développement réussi de Kurmi Software depuis des années. Notre potentiel de croissance, auprès de nos clients existants comme sur de nouveaux marchés, est important ! », commente dans un communiqué Thibaut Felgères, président de Kurmi Software. « Nous disposons maintenant des moyens nécessaires pour accélérer encore plus notre développement, y compris dans la création de nouvelles solutions innovantes « Beyond UC. »