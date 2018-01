KrolLDiscovery change de nom et devient KLDiscovery. KLDiscovery continuera à servir de société mère et de marque pour les technologies juridiques (investigation forensique, electronic discovery collecte et traitement des données et des logiciels, hébergement de données). L’activité récupération de données (récupération des données, extraction et restauration d’e-mails, destruction des données et gestion de bandes) est quant à elle rebaptisée Ontrack. « Le lancement de KLDiscovery et d’Ontrack illustre notre engagement à développer les meilleures solutions d’eDiscovery et de récupération de données pour nos clients », indique dans un communiqué Chris Weiler, directeur général et fondateur du groupe. « Ces nouvelles marques continuent à honorer l’héritage technique que notre société a créé au cours des 30 dernières années et s’appuie sur la force de nos employés pour résoudre les défis de l’eDiscovery, de la gouvernance de l’information et de la récupération de données ».