La branche française du géant du conseil néerlandais renforce son expertise digitale avec l’acquisition du pure player Salesforce iCom Cloud. Fondé en 2012, ce spécialiste du CRM rassemble 100 consultants à Paris, La Rochelle et Nantes, formés sur l’ensemble de l’offre et des technologies de l’éditeur américain. Positionné sur les projets de transformation des ETI et des grands comptes, il opérera désormais sous le nom iCom by KPMG.

« Ce rapprochement va nous permettre d’apporter un accompagnement global dans la transformation des entreprises, de la stratégie et des expériences clients jusqu’à la mise en place de solutions digitales. L’intégration de ces nouvelles compétences stratégiques pour le Cabinet assurera un service optimal à nos clients », souligne dans un communiqué François- Xavier Leroux, associé Digital et Customer chez KPMG en France.

Avec cette opération, KPMG France poursuit sa montée en puissance sur les technologies et le conseil en digital, une stratégie initiée en 2020 avec les rachats successifs de Blockchain Partner, SilverProd (expert des solutions Microsoft) et Censio Karamba! (expert des solutions SAP). Boostée par cette croissance externe, la taille de son centre d’expertises technologiques a doublé depuis un an et compte désormais 1 200 collaborateurs.

Outre la volonté de proposer une offre intégrée allant du conseil en stratégie jusqu’à la mise en place effective de solutions technologiques, l’appétit des grands groupes pour les experts des grandes plateformes applicatives (Microsoft, SAP, Salesforce, ServiceNow…) tient aussi au fait que ce segment reste parmi ceux à plus forte croissance.

Les acquisitions de pure players se succèdent donc. Rien que dans le domaine Salesforce, on peut rappeler les acquisitions récentes de 47 Quai par Inetum, d’Easyfront par Magellan Partners ou encore de Cloudity par Hardis Group.