Encore une acquisition pour Koesio qui vient de s’emparer via sa filiale Koesio AURA Telecom d’Hipcom Group dirigée par Yoann Bonneton (à gauche sur la photo). Basé à Meylan, dans l’agglomération de Grenoble, Hipcom est un opérateur de services local en solutions télécom fixe, mobile et Internet d’une trentaine de personnes réalisant 5 M€ de chiffre d’affaires annuel sur une base de 1.200 clients. Premier revendeur Unyc à l’échelle nationale, Hipcom s’est aussi diversifié dans les services informatiques avec le rachat en février 2021 d’Assodia, qui pèse un tiers de ses revenus.

En pleine croissance – +10% sur les télécoms et +30% sur l’informatique – Hipcom a fait le choix de l’adossement pour mieux faire face à la transformation annoncée de son métier.

« J’anticipe une forte l’accélération de l’évolution du marché du numérique en lien avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle, l’unification des canaux de communication, l’accélération de la convergence télécom-informatique, la démultiplication de la cybermenace…, explique Guillaume Masuit, cofondateur d’Hipcom (à droite sur la photo). Le rythme de notre croissance fait qu’on manque de temps et de moyens humains pour être proactif et développer les offres adaptées aux évolutions à venir. »

Guillaume Masuit considère que Koesio maîtrise les processus – le groupe est certifié ISO 9001 en management de la qualité – et les outils qui permettront à son entreprise d’être acteur de la transformation à venir plutôt que de la subir. Avant de se laisser convaincre de vendre, le dirigeant a attendu d’avoir la conviction que l’ensemble de ses salariés auraient leur place au sein du groupe Koesio et que le suivi et la satisfaction clients ne seraient pas altérés.

Hipcom est amené à fusionner avec l’agence grenobloise de Koesio dans le courant de l’année 2024, doublant ainsi son effectif et renforçant sa cellule IT. Hipcom vient surtout renforcer l’activité télécom du groupe Koesio. Celui-ci a récemment annoncé qu’il souhaitait doubler sa taille en la faisant passer de 50 à 100 M€ sur l’exercice en cours. Une dizaine des 30 à 35 rachats prévus sur l’exercice concernera des acteurs issus du monde des télécom. Avant Hipcom, deux opérateurs Alcatraz IT (83) et Midi Télécom (31) ont rejoint le groupe.