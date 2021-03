Alors que des milliers d’ingénieurs IT de la région Occitanie ont perdu leur emploi suite à l’affaissement brutal du secteur aéronautique, la société de services marseillaise Klanik annonce l’implantation d’un bureau à Toulouse avec une cinquantaine de créations de postes prévues dès cette année. La nouvelle agence est placée sous la responsabilité de Jonathan Legros, présent depuis deux ans dans le groupe à un poste de business manager.

Johan Guedj, président-fondateur de la société ne s’en cache pas, il a une part d’effet d’aubaine dans l’implantation de Klanik à Toulouse. « Nous sommes là pour recruter les meilleurs profils », expose-t-il. Sous-entendu : les meilleurs profils que ses concurrents n’auront pu garder. Klanik a une grande variété de postes à pourvoir : développeurs ; spécialistes Big Data et intelligence artificielle ; ingénieurs DevOps et Cloud ; ingénieurs en cybersécurité ; architectes ; chefs de projets ; gestionnaires de comptes…

Société créée en 2011, Klanik vient d’achever son exercice 2020 sur un chiffre d’affaires de 29,6 M€, en croissance de 26%. Une croissance qui ne manque d’impressionner en cette période de crise sanitaire. D’autant que l’entreprise avait déjà réalisé une croissance de 23% en 2019. Interrogé sur les facteurs de ce dynamisme, Johan Guedj met invariablement en avant la culture de l’entreprise qui vise à faire des collaborateurs les acteurs de sa réussite. Via différents programmes de motivations, Klanik se flatte de pouvoir compter sur des collaborateurs – ils sont actuellement 420 – plutôt plus engagés que la moyenne.

Autre facteur de différenciation et de croissance : sa spécialisation depuis trois ans dans les domaines les plus porteurs du moments : l’analytique, l’intelligence artificielle, le DevOps, le Cloud et la cybersécurité.

Implanté à Lyon, à Paris, à Lille mais aussi à Bruxelles, à Montréal et à Dubaï, Klanik reste très ancré dans le Sud de la France avec près de la moitié de son effectif répartis entre Marseille, Sophia Antipolis et Montpellier (où l’ESN compte 80 collaborateurs). Un ancrage que son implantation à Toulouse va donc contribuer à renforcer. Cette implantation dans la ville rose donne lieu par la même occasion à la création d’une direction Occitanie, regroupant les agences de Montpellier et Toulouse, placée sous la direction de Julien Faucher. D’ici 2023, Klanik vise 300 collaborateurs en Occitanie. Ce qui implique, en tenant compte du turnover (compris entre 25 et 30%), de procéder à 200 recrutements en deux ans.

Pour l’exercice 2021, Klanik vise encore une croissance de 20 à 30%, tirée donc par le renforcement de son activité en Occitanie mais également par l’international, qui sera son autre grand axe de développement pour les prochaines années.