Barracuda Networks change officiellement de main. Annoncée en avril dernier, l’acquisition du spécialiste des solutions de cybersécurité par KKR vient d’être finalisée par ses fonds d’investissement. Bien que les conditions financières de la transaction n’aient pas été divulguées, Reuters avait alors estimé l’accord à 3,8 milliards de dollars, soit le double du montant déboursé par le précédent propriétaire Thomas Bravo pour privatiser Barracuda en 2017.

« Nous sommes ravis de conclure cette transaction et de commencer à travailler avec l’équipe de Barracuda pour soutenir leur croissance continue et la fourniture de solutions de cybersécurité de nouvelle génération axées sur le cloud qui protègent les PME contre un paysage de menaces en évolution », a déclaré dans un communiqué John Park, associé chez KKR. Selon les chiffres de Barracuda, 200 000 clients dans le monde utilisent ses solutions pour protéger leurs e-mails, leurs réseaux, leurs applications et leurs données. Pour délivrer ses solutions, l’entreprise s’appuie notamment sur un important réseau de partenaires MSP.

« Nous sommes prêts à livrer notre prochaine phase de croissance avec KKR et à rester déterminés à investir dans notre équipe et notre portefeuille de produits afin de fournir des solutions de cybersécurité innovantes à nos clients et partenaires », ajoute Hatem Naguib, PDG de Barracuda.