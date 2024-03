Le marché des logiciels de gestion intégré pour sociétés de services numériques est en plein boom. À l’ombre des pionniers, tels que le spécialiste de la gestion d’affaires Everwin ou le Brestois BoondManager – qui vient d’annoncer une levée de fonds de 32 M€ – prospèrent de plus jeunes acteurs. Dernier arrivé en date : Karanext, issu d’un essaimage il y a trois ans de l’intégrateur SAP Duonext.

Développé pour les besoins internes de Duonext, le logiciel de Karanext excelle dans la gestion de projets avec engagement forfaitaire. Il assure la gestion des temps, le suivi de la rentabilité des affaires, la gestion des collaborateurs, la gestion du recrutement, la gestion commerciale, la facturation…

Développé en HTML 5 sur framework Vue.js et hébergé sur Azure, « il est simple à prendre en main, adapté à un usage mobile et performant », souligne Christian Verdier, dirigeant de Karanext. « Une seule personne peut gérer l’ensemble du personnel et de l’administration des ventes d’une entreprise réalisant 25 M€ de chiffre d’affaires », explique-t-il.

Son cœur de cible : des bureaux d’études, des sociétés de conseil, des entreprises de services numériques – 30% des ventes – et des cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisant entre 3 et 40 M€ de chiffre d’affaires et qui ont déjà des équipes RH et commerciales structurées.

Christian Verdier met également en avant les cycles d’implémentation rapides (entre 2 et 10 jours), sa capacité à automatiser la reprise des données (et des projets en cours) et l’intégration de l’intelligence artificielle dans toutes les strates du produit (CRM, ERP, rapprochement de factures…)

Un peu plus de deux ans après avoir démarré ses opérations, l’entreprise revendique déjà une quarantaine de clients représentant plus d’un millier d’utilisateurs et une dizaine de salariés (dont 5 à la R&D). Et elle continue d’être très sollicitée, d’après Christian Verdier, qui table sur un doublement de son effectif d’ici à deux ans.