L’ESN montpelliéraine Kaliop est reprise par son équipe dirigeante. L’actuel directeur général de la société, Xavier Bureau, va reprendre les fonctions de président de l’un des co-fondateurs, Pierre Deniset, qui conserve néanmoins son investissement financier. L’autre co-fondateur et directeur technique Gilles Guirand réinvestit également, ainsi que Christophe Carnel. Les autres acquéreurs sont le directeur financier Fabien Redondo, et Alexis Trancart, directeur conseil.

La transaction est soutenue par Bpifrance Investissement et Galia Gestion alors que BNP Paribas Développement et Sofilaro (filiale du Crédit Agricole) ont cédé leurs parts.

« Le projet vise à renforcer la position stratégique de Kaliop auprès de ses clients grands comptes, à développer et structurer l’activité de conseil, et à réaliser des opérations de croissance externe, notamment dans les domaines clés tels que le conseil en transformation digitale, le cloud, la data, l’expérience utilisateur et les technologies MACH (Microservices, API First, Cloud-native et Headless) », explique Xavier Bureau dans un communiqué.

La société spécialisée en transformation digitale vise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2024 et prévoit d’ouvrir son capital à l’actionnariat salarié cette année.

L’effectif actuel de Kaliop est de 150 personnes, réparties entre le siège de Montpellier et Paris, ainsi qu’en Pologne où se trouve son centre de production technique. L’ESN revendique une clientèle de grandes entreprises, telles qu’Accor, Biogaran, Constellium, Orange ou Essilor, mais aussi de PME et d’organisations publiques, dont Santé Publique France.