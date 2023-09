Disposant actuellement d’une base d’une centaine de clients en France – selon son VP ventes internationales Didier Dorval (en photo) –, Jumpcloud s’attache depuis un an à développer un réseau de partenaires, et notamment de MSP (fournisseurs de services gérés). Après avoir conclu un contrat de distribution avec Hermitage Solutions en novembre 2022 et participé avec lui à l’édition 2023 d’IT Partner, l’éditeur a remporté ses premiers succès ces derniers mois avec la signature de cinq MSP, dont le Parisien SID.

Éditeur d’une solution ouverte d’annuaire d’entreprise, JumpCloud assure à partir d’une unique plateforme native cloud simple d’utilisation la gestion des identités, des accès (IAM) et des points de terminaison (MDM). L’éditeur propose aussi sur sa plateforme des fonctions de SSO (authentification multifacteur) et de RMM (surveillance et gestion à distance).

JumpCloud adresse une clientèle de PME dans lesquelles le numérique est largement diffusé mais ne disposant pas des ressources suffisantes pour gérer la complexité de leur IT. Son credo : leur faciliter la vie sans impacter leur productivité, leur expérience client et leur sécurité et en minimisant le nombre d’outils nécessaires pour piloter leur IT.

Si l’offre JumpCloud fonctionne avec la suite Microsoft 365 (ainsi que les principaux PSA et RMM du marché), l’éditeur s’est récemment allié à Google pour préconiser sa suite Workspace.

Aux USA, un tiers de son activité passe déjà par le canal MSP. Un proportion qui monte rapidement depuis la mise en œuvre de son portail multitenant pour les MSP.