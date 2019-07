Lenovo a nommé José Rodrigues en tant que directeur général de l’activité Data Center Group (DCG) en France. Il était jusqu’à présent directeur Europe des activités HPC chez Hewlett Packard Entreprise et avait la responsabilité du développement des ventes HPC & IA en France, en Europe du Sud, en Europe de l’Est et au Moyen Orient. Chez le fabricant chinois, sa mission principale consistera à développer sur le marché français la notoriété des solutions Lenovo dédiées aux entreprises (serveurs, stockage, infrastructure Software Defined, Hyperscale, informatique hautes performances, intelligence artificielle) et à accroître les parts de marché de Lenovo DCG France sur les segments des grandes entreprises et des PME-PMI. Il compte pour cela s’appuyer sur un développement accéléré de l’activité des partenaires (distributeurs et revendeurs). Il devra également renforcer les relations avec les partenaires technologiques stratégiques de l’entité DCG, tels que Nutanix, Intel, NetApp, VMWare ou Datacore, avec lesquels l’entreprise travaille déjà .

Pour réussir dans ses missions, José Rodrigues pourra s’appuyer sur sa bonne connaissance du marché IT en France et en Europe et sur son expertise des canaux de distribution du secteur. Ce diplômé de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse a en effet exercé diverses fonctions de développement commercial dans des entreprises de tailles diverses, qu’il s’agisse d’acteurs déjà bien établis ou de nouveaux entrants sur les marchés français et européen : Veritas Software, Neartek, Equallogic, dont il a créé la filiale française et développé les ventes jusqu’au rachat par Dell-EMC, Nexans Technologies et Nimbus Data Systems. Avant le rachat de la société par HPE, José Rodrigues occupait chez SGI la fonction de directeur général pour l’Europe du Sud, en charge de la France, de l’Europe du Sud mais aussi de l’Europe de l’Est.