Le conseil d’administration du Campus Cyber a élu Jeoffrey Célestin-Urbain en qualité de président. Ce haut fonctionnaire actuellement en poste à Bercy, succèdera au belge Michel Van Den Berghe. Fondateur et premier président pendant 4 ans, ce dernier avait annoncé sa démission en novembre dernier.

Avant de présider la société privée, Jeoffrey Célestin-Urbain devra obtenir l’avis obligatoire de la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique (HATVP).

Âgé de 43 ans et énarque, Jeoffrey Célestin-Urbain a réalisé toute sa carrière dans la haute fonction publique et s’est spécialisé dans l’intelligence économique. Il était depuis 2018, chef du service de l’information stratégique et de la sécurité (SISSE), dont la mission est de protéger les intérêts économiques de la France et les actifs stratégiques face aux menaces étrangères.

« Le Campus Cyber a un potentiel de création de valeurs immense au bénéfice de l’ensemble de l’écosystème français de la cybersécurité », a commenté sur Linkedin le nouveau président. « Dès ma prise de fonctions, vous pourrez compter sur mon engagement sans relâche, au service du collectif, pour porter haut et fort les couleurs de la souveraineté numérique française et européenne, à un moment si décisif de notre histoire. »

Le Campus Cyber, qui rassemble plus de 250 acteurs du secteur, s’est voulu jusqu’ici le lieu totem de la cybersécurité pour le partage de connaissances, la collaboration et l’innovation.

Désireux d’écrire une nouvelle page, Jeoffrey Célestin-Urbain affirme : « Je serai attaché à ce que le Campus indique en permanence le Nord magnétique de l’unité et de la coopération face aux forces centrifuges que nos rivaux stratégiques n’hésitent pas à instrumentaliser, et à ce que son action devienne le modèle même de « l’utilité as a service ». Plus encore qu’un lieu-totem, un amplificateur de valeur pour tous, en relais de la stratégie de l’État ».