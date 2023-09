Isabelle Fraine est nommée directrice générale de Google Cloud France en remplacement d’Anthony Cirot, nommé vice-président de la zone EMEA Sud. Elle quitte la filiale française de Dell où elle était depuis un an directrice Solutions d’Infrastructure et, pendant les deux années auparavant, directrice en charge des acquisitions. Elle avait précédemment occupé différents postes commerciaux puis de direction chez IBM France.

Sa mission est de poursuivre la stratégie de croissance et du développement commercial des activités cloud, en s’appuyant sur la dynamique initiée par l’ouverture d’une région française Google Cloud en juin 2022 ou encore de la création de la société S3ns créée avec Thalès pour la mise sur le marché d’offres de « cloud de confiance ».

« La France est un marché très dynamique, et nous constatons un fort intérêt pour notre approche transformative de la data et du cloud : les entreprises françaises et internationales, les grands groupes comme les digital natives se tournent vers nous pour que nous les accompagnons dans la valorisation de leurs données et l’adoption pertinente de l’intelligence artificielle. Nous sommes ravis d’accueillir Isabelle Fraine à la tête de Google Cloud France et sommes convaincus qu’elle saura accélérer cette dynamique, diriger nos équipes et collaborer étroitement avec nos partenaires et clients », explique Anthony Cirot, à qui elle reportera.

Selon Markess by Exaegis, Google Cloud est passé de 7% à 8% de part de marché du Cloud public en France entre 2021 et 2022, largement devancé par AWS (45%) et Azure (18%). Le marché du Cloud public représente la majorité des revenus de celui des solutions et services cloud, estimé à 21 Md€ en 2023 et qui devrait progresser à 27 Md€ en 2025.