Il y a quelques jours, VMware annonçait la nomination d’Olivier Savornin en tant que vice-président et directeur général de sa filiale française. Le communiqué précisait qu’il remplace à ce poste Anthony Cirot, « parti rejoindre un opérateur de cloud public ».

Nous savons à présent qui est cet opérateur. Il s’agit de Google Cloud, dont reprend la direction de la filiale française. Il en dirige et assure notamment le développement ainsi que la stratégie dans l’Hexagone, l’un des marchés prioritaires du Gafa dans la région EMEA, « dont l’activité cloud a connu une accélération avec des références de premier plan et couvrant de nombreux secteurs » précise un communiqué de Google qui cite les noms de BlaBlaCar, Brut, Carrefour, Orange ou encore Renault. Anthony Cirot aura notamment à superviser l’ouverture d’une nouvelle région cloud en France début 2022.

Avant de rejoindre VMware en juin 2018, le nouveau directeur général de Google pour la France était directeur des logiciels et services chez IBM France, où il a travaillé pendant plus de 18 ans.

« Nous constatons une forte dynamique client en France, et les entreprises, depuis les digital natives jusqu’aux grands groupes, se tournent vers nous pour que nous les aidions à se transformer numériquement, à réinventer leurs modèles économiques et à se développer dans le pays et au-delà de ses frontières. Nous sommes ravis qu’Anthony nous rejoigne pour accélérer cette dynamique et travailler avec nos équipes locales, nos partenaires et nos clients, et renforcer encore la pertinence de Google Cloud en France », commente dans le communiqué Samuel Bonamigo, vice-président EMEA Sud de Google Cloud.