La région française de Google Cloud, sa trentième au niveau mondial et sa septième en Europe, sera officiellement lancée le 30 juin. A cette occasion, l’entreprise organisera un événement pour détailler ses services, présenter les tendances du cloud et des retours d’expérience. Il se tiendra à la Maison de Mutualité à Paris et sera retransmis à Lyon, Nantes et Lille.

L’ouverture de la nouvelle région est la concrétisation d’une décennie d’investissements en France. Elle s’appuie sur plusieurs centres de données franciliens directement reliés au réseau privé mondial de Google Cloud. « Elle repose sur la même infrastructure et les mêmes services de sécurité utilisés pour nos propres opérations chez Google », précise le géant américain. Pour garantir la résilience, l’infrastructure sera répartie sur trois zones de disponibilité mais seul Google pourra choisir les zones de réplication pour les clients.

Alors que les entreprises accélèrent leur transformation numérique et leurs projets de cloud hybride, l’arrivée du troisième géant américain sera sans doute bien accueillie. Cette région locale apportera plus de garanties en termes de proximité avec les équipes, de latence et de disponibilité. Google promet de répondre à leurs exigences de sécurité, conformité, localisation des données et autres réglementations spécifiques à la France et à la zone Euro. Le terrain avait été préparé avec la création d’une SARL en septembre dernier. Cela ne fait en rien de Google Cloud un cloud souverain, à l’écart des lois américaines et du Cloud Act, mais permet de clarifier les relations contractuelles et de pouvoir facturer localement.

Google Cloud arrive avec un large temps de retard sur AWS et Microsoft qui ont lancé leur région française respectivement en 2017 et 2018. Sur un marché où la concurrence est déjà bien implantée, il devra faire valoir ses atouts, comme son expertise dans l’open source, la sécurité, le big data et l’IA, en plus de trouver le bon positionnement tarifaire.