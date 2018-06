Après avoir dirigé VMware France au cours des trois dernières années en tant que directeur général et vice-président, Sylvain Cazard est promu vice-président de la division SDDC (software-defined data center) chargée de la transformation des datacenters sur la région EMEA.

Il est remplacé par Anthony Cirot (photo). Le nouveau directeur de VMware France était jusqu’à présent directeur des logiciels et services cloud pour la filiale française d’IBM où il a travaillé pendant plus de 18 ans. Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2018.

En tant que directeur de la filiale, Anthony Cirot sera chargé de stimuler la croissance de l’entreprise « en aidant ses clients à développer leurs socles numériques basées sur VMware, ainsi qu’à former la prochaine génération de talents de l’entreprise », précise un communiqué.

Anthony Cirot est détenteur d’un master en économie de la Skema Business School.