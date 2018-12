Selon IDC, le secteur public, ainsi que ceux de la santé, des finances, de la vente (au détail et en gros) et de la fabrication réunis auront dépensé 37,5 milliards de dollars en solutions de cloud computing en 2018. Parmi eux, celui de la fabrication a connu la plus forte croissance, suivie du secteur de la vente.

Pour 2019, le cabinet d’analyse prévoit encore une légère augmentation de la croissance par rapport à 2018. Les dépenses des cinq secteurs devraient alors atteindre 45,4 milliards de dollars, trois des cinq groupes (finance, vente et fabrication) dépassant la moyenne du marché (21,5%), les dépenses des prestataires de soins de santé et du secteur public se situant en dessous de cette moyenne bien que leurs taux de croissance en 2019 devraient être supérieurs à ceux de 2018.

« Les dernières prévisions d’IDC indiquent que les taux de croissance du cloud dans ces secteurs vont continuer à s’accélérer au cours des trois prochaines années, ce qui est très inhabituel pour des marchés de plusieurs milliards de dollars. Cette croissance est tirée par les industries à numérisation rapide telles que les soins de santé, les services financiers et la fabrication, où le cloud est en train de devenir la pierre angulaire des stratégies de croissance et d’innovation de prochaine génération », affirme dans un communiqué Frank Gens, vice-président directeur et analyste en chef chez IDC.

D’un point de vue géographique, cette année le marché des États-Unis devrait représenter près des trois quarts de l’ensemble du marché global. La plupart des autres régions connaîtront cependant une croissance supérieure à la moyenne. C’est le cas du Japon et de la Chine qui devraient enregistrer des croissances de respectivement 54% et 47% sur un an. Ces deux pays devraient par ailleurs afficher une progression encore plus rapide en 2019. Les autres régions, telles que les États-Unis, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, devraient également améliorer leurs taux de croissance cette année. En revanche, l’étude semble indiquer que l’Europe occidentale ne bénéficiera pas du même rythme de croissance, bien que le secteur de la santé s’y démarquera en franchissant la barre du milliard de dollars.

Selon IDC, au cours du premier semestre 2018, SAP s’est imposé comme le principal fournisseur de services cloud dans le secteur financier. Concernant les prestataires de soins de santé, athenaHealth et NTT Data occupent systématiquement les deux premières positions du palmarès des fournisseurs. Sur le marché du cloud destiné à l’industrie manufacturière, Veeva Systems et Medidata se disputent les deux premières places, tandis que Lockheed Martin et Northrop Grumman se font concurrence sur le secteur public. Enfin, NCR devance Shopify sur le marché du cloud destiné au commerce (détail et gros).

« Le marché du cloud computing continue de s’accélérer, les utilisateurs demandant à leurs fournisseurs de services des fonctionnalités spécifiques et une expertise du secteur », conclut dans le communiqué Zachary Rabel, analyste de recherche principal, Cloud, SaaS et Cloud industriel chez IDC. « Pour tirer parti de cette croissance, les fournisseurs de cloud ont fait évoluer leurs capacités horizontales afin de développer des solutions de cloud spécifiques. Le secteur de la santé a guidé l’industrie vers cette tendance. De leur côté, les secteurs de la finance, de la fabrication et de la vente au détail ont intégré les succès et les échecs des plateformes horizontales pour tracer leur propre voie. Nous croyons chez IDC, que le marché des solutions d’informatique en mode cloud constitue l’une des plus grandes opportunités de croissance verticale pour les fournisseurs de technologies et les entreprises de services professionnels, et ce jusqu’en 2025. »

Worldwide Industry Cloud Spending in 2018 and Growth for 2019 (US$ Billion) Industry 2018 Total Industry Cloud Spend* 2019/2018 Growth* Finance $7.3 22.8% Healthcare Provider $12.1 20.6% Manufacturing $3.6 26.3% Public Sector $8.4 17.3% Retail/Wholesale $6.1 24.6% Source: IDC Worldwide Semiannual Industry Cloud Tracker, 2018 H1 (December 14, 2018)

* Note: All figures are forecast estimates.