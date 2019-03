Le marché du PC professionnel a été si dynamique pour Intel l’an dernier qu’il a contribué à la pénurie de composants a expliqué le directeur commercial du Client Partner Group de l’entreprise, Steve Long, qui s’exprimait à l’occasion de l’Intel Connect Partner Conference.

Le secteur des PC (notebooks, desktops et autres périphériques client) a représenté l’an dernier plus de la moitié des 70,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires de la société rappelle CRN qui rapporte l’information. « Bien qu’étiquetée et qualifiée de « vieille catégorie endormie et sans attrait », l’activité client a progressé l’année dernière pour la troisième année consécutive », a expliqué Steve Long. « C’est comme si on oubliait trois ans de croissance. » Si la progression n’a pas dépassé quelques petits pour cent en 2016 et 2017, elle a atteint 9% l’an dernier.

C’est une surprise pour Intel qui s’attend désormais à ce que ses activités centrées sur les données, y compris l’activité datacenters, deviennent la nouvelle vache à lait au fil du temps.

La croissance du Client Computing Group a été tirée par les mises à jour Windows 10 et le rafraîchissement du matériel. « Cela a généré certains vents de dos, qui sont toujours présents car nous sommes probablement à mi-chemin de cette transition », a encore affirmé Steve Long qui a également évoqué l’effet bénéfique des PC professionnels, des Chromebooks, des PC portables dernier cri et des jeux, lesquels ont tous enregistré une croissance à deux chiffres.

La production de processeurs du fondeur a également été mise à rude épreuve par le fait que d’autres entités commerciales, y compris le Data Center Group, l’une de ses divisions à la croissance la plus rapide, ont dépassé les prévisions de la société a ajouté le dirigeant. Les activités d’Intel dans le secteur des modems ont également pesé sur la capacité de fabrication globale.