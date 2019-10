La lumière n’est pas au bout du tunnel pour les fabricants de PC qui s’appuient sur les puces Intel. C’est ce qui ressort du Canalys Channels Forum rapportent nos confrères de TheRegister qui assistaient à la manifestation qui s’est déroulée à Barcelone la semaine dernière. La pénurie de composants qui a débuté voici environ 13 mois devrait encore se poursuivre pendant quelques mois.

En début d’année, Intel avait promis que le problème serait résolu pendant l’été mais le passage de 14 nm à 10 nm et la priorité donnée à la fabrication de puces Xeon pour datacenters hyperscale et de processeurs Core à marge plus élevée ont remis les puces pour PC traditionnels en dessous de la pile expliquent nos confrères.

Alex Cho, président de la division Personal Systems Business d’HP, a affirmé à Barcelone que les soucis d’approvisionnement d’Intel concernaient un ensemble de produits et « pas seulement des processeurs spécifiques », ajoutant que la pénurie allait se poursuivre pendant un trimestre ou deux.

Gianfranco Lanci, directeur de l’exploitation chez Lenovo, a quant à lui indiqué que le manque de puces était un véritable souci pour les fabricants, expliquant que les livraisons de PC dans le monde auraient pu augmenter de 7% à 8% au troisième trimestre, au lieu des 4% enregistrés (3% selon IDC). Il a ajouté que les commerciaux d’Intel lui avaient répété à maintes reprises que la disponibilité allait s’améliorer sans que cela soit suivi d’effet. Il impute la pénurie à un problème de conception de logiciel.

Pour le CEO de Canalys, Steve Brazier, le mystère reste entier. « Nous ne savons pas [ce qui cause la pénurie d’Intel]. Et ils ne le disent à personne, donc personne ne sait vraiment pourquoi. Nous ne pouvons que spéculer sur le fait qu’ils ont un grave défaut de conception du logiciel », a-t-il déclaré, ajoutant que cette situation profitait à AMD « plus performant que jamais et moins cher ». Un sentiment partagé par Alex Cho qui a constaté une amélioration de l’offre du concurrent d’Intel, ajoutant qu’il s’agissait désormais d’une alternative acceptable pour les clients.

Dans un message envoyé à nos confrères, Intel affirme avoir investi pour accroître la capacité de production des puces 14 et 10 nm, ce qui a débouché sur une augmentation trimestrielle de la fabrication. « Cependant, au premier semestre de 2019, nous avons constaté une demande des clients pour des PC supérieure à nos attentes et aux prévisions des tiers. Nous travaillons activement à relever le défi de l’offre et de la demande », ajoute le numéro un du secteur qui conclut qu’il augmentera encore la capacité de production en 2020 mais qu’il continuera de privilégier la production des produits Core de dernière génération, lesquels répondent aux besoins en forte croissance des clients.