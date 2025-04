Le nouveau PDG d’Intel, Lip-Bu Tan (cf. photo), procède à des changements organisationnels pour aplatir la pyramide hiérarchique. Les divisions Client Computing et Data Center, lui seront désormais rattachées directement. Cela signifie que la division ‘Data Center and AI Group’, créée en 2021, est scindée en deux. D’un côté, la division Data Center continue d’être dirigée par Karin Eibschitz. « Nous nous recentrerons sur les fondamentaux », déclare Karin Eibschitz, pour « rester concentré sur la redynamisation de notre activité de CPU ». De l’autre côté, la division IA passe sous la responsabilité de Sachin Katti et se concentre sur les puces d’accélération des centres de données (GPU).

Bref, les responsabilités concernant les CPU et les GPU sont à présent réparties entre deux cadres dirigeant·e·s et Lip-Bu Tan mise sur le fait qu’ils se mettront d’accord.

Sachin Katti faisait déjà partie de l’équipe de direction en tant que directeur de la BU Network & Edge (NEX) d’Intel depuis 2023. Promu CTO en remplacement de Greg Lavender, il sera désormais en charge de la « stratégie globale d’Intel en matière d’IA, de la feuille de route des produits d’IA, ainsi que d’Intel Labs et des relations avec les écosystèmes des start-ups et des développeurs ».

Pour le moment, Michelle Johnston Holthaus, vétéran de la société, conserve officiellement ses fonctions de directrice d’Intel Products.

Par ailleurs, selon l’agence de presse Bloomberg, Lip-Bu Tan prévoirait de licencier 20% supplémentaires de ses effectifs, soient 20.000 personnes environ. A suivre.