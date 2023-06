Intel a déposé un dossier réglementaire en vue de vendre de 35 millions d’actions de Mobileye, sa filiale de systèmes de conduite avancés. La cession devrait lui rapporter autour de 1,4 Md$. Une option est prévue sur 5 autres millions d’actions qui, si elle est exercée, apporterait 200 M$ supplémentaires. Il ne s’agit toutefois que d’une infime part des actions détenues par Intel. Après l’opération le groupe détiendra 88% des actions en circulation contre 93% avant et 98,7% des droits de vote au lieu de 99,3%.

Intel n’a pas commenté son choix de céder des titres. Mais ses résultats se dégradent et il a enregistré au premier trimestre une perte de 2,8 Md$, la plus lourde de son histoire. Cela au moment où il investit massivement dans de nouvelles usines pour rivaliser dans la course à la domination de l’intelligence artificielle, alors que Nvidia semble prêt à creuser l’écart.

Le bon parcours boursier de Mobileye depuis son introduction en octobre 2022 sur le Nasdaq fournit une bonne opportunité. Le cours de l’action a doublé passant de 21 à 42 dollars portant la capitalisation à 34 milliards de dollars. Pour rappel Intel avait acquis Mobileye en 2017 pour 15,3 Md$.