Le grossiste Ingram Micro ne va plus faire affaire avec Broadcom et n’aura qu’un engagement limité avec VMware dès janvier 2025, d’après les informations obtenues par The Register.

« Nous n’avons pas été en mesure de conclure un accord avec Broadcom qui aiderait nos clients à obtenir les meilleurs résultats technologiques tout en offrant un retour sur investissement approprié à nos actionnaires », commente un porte-parole d’Ingram. A partir de « début janvier 2025, Ingram Micro ne fera plus affaire avec Broadcom et n’aura qu’un engagement limité avec VMware dans certaines régions ». On ne sait encore quelles régions. « Pour nous et les plus de 1.500 fournisseurs et 161.000 clients avec lesquels nous travaillons, l’avenir est axé sur la transformation des relations et pas seulement sur les transactions commerciales », conclut-il.

« Bien qu’Ingram ait été un partenaire précieux, l’évolution de nos priorités commerciales et la nécessité d’un réseau de distribution plus rationalisé et plus ciblé ont rendu ce changement nécessaire. Nous restons profondément attachés à nos clients et à nos partenaires, et nous prenons des mesures proactives pour assurer une transition en douceur et un soutien continu à toutes les parties prenantes dans tous les pays », déclare Broadcom, pour sa part, au Register.

Les revendeurs n’entretenant pas de relations avec un autre grossiste qu’Ingram vont devoir rapidement changer leur fusil d’épaule s’ils veulent continuer de proposer des solutions Broadcom/VMware.