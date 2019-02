Ingram Micro va développer ses activités de cybersécurité en Europe, au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique. Le grossiste, qui entretient déjà des relations avec les principaux fournisseurs locaux et mondiaux, mais aussi avec des marques émergentes sur ce marché en croissance rapide, met actuellement en place trois « centres d’excellence » en cybersécurité couvrant ce large périmètre géographique. Chacun d’entre eux propose ou proposera des formations spécialisées, de l’assistance, des services gérés, une architecture de solutions et des services de conseil.

Déjà opérationnel, le centre des opérations de Dubaï sera rejoint par des installations situées en Europe de l’Est et aux Pays-Bas. Le vice-président et directeur général d’Ingram Micro pour la région META (Moyen-Orient, Turquie et Afrique), Ali Baghdadi, prendra en charge la nouvelle division Cyber ​​Security de la société dans la zone EMEA.

« Les solutions de cybersécurité sont très demandées dans la région EMEA et Ingram Micro est bien placé pour tirer parti de nos relations de confiance avec nos partenaires clients et fournisseurs de la région pour répondre à leurs besoins », explique dans un communiqué Mark Snider, vice-président exécutif et président du groupe EMEA chez le distributeur. « Nous réalisons des investissements importants dans la région, y compris dans nos capacités de mise sur le marché, pour développer cette activité et nous souhaitons devenir rapidement le fournisseur de solutions de choix pour les offres de cybersécurité en EMEA. »

« Nous sommes résolus à investir dans le monde entier pour que nos partenaires aient accès aux technologies les plus récentes, y compris à une gamme complète de services de support leur permettant de continuer à développer leurs activités de manière rentable », ajoute de son côté Sabine Howest, vice-présidente Global Partner Engagement.