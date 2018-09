La sécurité est une préoccupation constante pour vos clients et à ce titre le Phishing fait partie des menaces les plus significatives.

Aussi pour les aider à s’en prémunir Vade Secure vous propose une fiche pratique qui détaille la conduite à tenir.

Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’est pas si facile de détecter un email de phishing et les dégâts peuvent être considérables, que ce soit en termes de vols de données ou détournement de fonds par exemple.

Pour aider ses partenaires à sensibiliser les entreprises aux attaques de phishing, Vade Secure propose un jeu, sous forme de quizz, qui permet de tester leur capacité à détecter des emails de phishing, le Phishing IQ Test.

N’hésitez pas à faire le test vous-même et à partager ce quizz : A vous de jouer ! Accéder au Phishing IQ Test

Audelà de ce jeu, et pour aider les entreprises à identifier ces attaques de phishing, Vade Secure vous propose une fiche pratique,sous forme d’infographie, qui détaille la conduite à teniret les best practices pour détecter un phishing.

Télécharger l’infographie « Comment éviter le phishing »