Le marché des PC et tablettes devrait encore sérieusement corriger en 2023. IDC a revu à la baisse ses prévisions mondiales de 429 à 403 millions d’unités livrées. Après le fort recul de la seconde partie de 2022, cela ramènera le marché sous ses volumes de 2019. Mais IDC s’attend un rebond de 3,6% en 2024 avec 417 millions d’unités livrées, lui faisant de nouveau dépasser ses niveaux d’avant la pandémie. Même si les PC et tablettes ne sont clairement plus dans les priorités d’investissement, IDC estime que le marché restera soutenu par l’effort d’équipement des entreprises lié au travail hybride et par un marché de l’éducation de l’éducation qui a pris de l’ampleur.

« L’extinction de Windows 10 devrait entraîner des actualisations de PC en 2024 et 2025, tandis que les Chromebooks et les tablettes Android bénéficieront de déploiements et d’actualisations dans le monde éducatif », note aussi Jitesh Ubrani, analyste mobilité chez IDC. Lequel s’attend d’ailleurs à ce que les machines Apple, malgré leurs succès des derniers trimestres, restent dominées par les plateformes de Microsoft et Google au cours des deux prochaines années.

Sur le segment grand public, IDC considère que la tendance reste positive à long terme en raison du niveau d’équipement de plus en plus élevé des foyers. Même si le risque est présent de voir les consommateurs privilégier à court terme le renouvellement d’autres appareils comme des smartphones.

Dans le détail, IDC prévoit en 2023 des livraisons de 142 millions de tablettes et de 260 millions de PC, en baisse respectivement de -12% et -10,7%. Le cabinet prévoit que les livraisons de tablettes resteront au niveau actuel dans les cinq prochaines années tandis que celles des PC augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9%. Elles devraient ainsi approcher les 300 millions d’unités à l’horizon 2027.