Arvind Krishna veut une montée en puissance du business avec les partenaires. Intervenant lors de la conférence Xchange Best of Breed aux Etats-Unis, le PDG d’IBM a dit vouloir que le chiffre d’affaires réalisé grâce aux clients du channel passe à 50% contre 30% environ aujourd’hui. « Nous allons continuer dans cette voie. Et c’est un engagement difficile », a-t-il déclaré, répondant sur scène aux questions de nos confrères de CRN.

Selon le dirigeant, les investissements réalisés dans le programme partenaires et l’augmentation des incitations ont permis d’ajouter 4000 nouveaux partenaires sur les 12 derniers mois. L’écosystème de Big Blue compte désormais 55 000 partenaires au niveau mondial.

Le PDG est revenu longuement sur les opportunités apportées par l’IA et l’aide que les partenaires pouvaient apporter aux clients, par exemples sur des audits et autour des enjeux de conformité et de souveraineté. Il a précisé qu’IBM apporterait aux partenaires une ingénierie client et une formation technique.

Arvind Krishna a par ailleurs rappelé que le programme partenaires Red Hat était distinct de celui d’IBM, en raison des liens de Red Hat avec de nombreux fournisseurs matériel et logiciel autres qu’iBM.

« Je vous exhorte à participer aux deux programmes car il y a beaucoup d’argent à gagner », a conclu le PDG.