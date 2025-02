IBM confirme la finalisation du rachat du créateur de Terraform pour 6,4 milliards de dollars. La transaction devait être achevée avant fin 2024 mais le délai a été plus long qu’anticipé, les autorités de régulation ayant pris le temps de valider l’acquisition comme il se doit.

La firme d’Armonk va donc bien s’appuyer sur HashiCorp « pour renforcer ses offres en matière d’automatisation de gestion du cycle de vie de l’infrastructure et de la sécurité, de provisionnement de l’infrastructure, de gestion multi-cloud, de conseil et d’intelligence artificielle, entre autres domaines », selon un communiqué.

Big Blue souligne que les utilisateurs pourront combiner la gestion de la configuration Ansible Automation Platform de Red Hat et l’automatisation de Terraform pour simplifier le provisionnement et la configuration des applications dans des environnements de cloud hybrides.

Rob Thomas, vice-président senior d’IBM Software et directeur commercial, déclare : « Avec la technologie de pointe de HashiCorp et sa vaste communauté de développeurs, la portée mondiale d’IBM et ses ressources en R&D, notre objectif est d’infuser la technologie de HashiCorp dans chaque centre de données ».

Dans un précédent communiqué annonçant la transaction en 2024, le PDG de Big Blue, Arvind Krishna, déclarait que « la combinaison du portefeuille et de l’expertise d’IBM avec les capacités et le talent de HashiCorp créerait une plateforme de cloud hybride complète conçue pour l’ère de l’IA ». Il qualifiait la plateforme d’infrastructure Terraform de « norme industrielle pour le provisionnement de l’infrastructure dans ces environnements ».

Pour mémoire, fondée en 2012 à San Francisco, la société HashiCorp compte plus de 4.000 clients et 650 partenaires revendeurs et intégrateurs.