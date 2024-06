Une des actionnaires de HashiCorp, Michelle Graff, porte plainte contre l’éditeur de Terraform. Elle affirme que le conseil d’administration a accepté l’offre d’achat d’IBM pour son propre enrichissement et en violation de la législation américaine.

« La répartition des avantages de la transaction indique que les initiés de HashiCorp sont les principaux bénéficiaires de la transaction proposée, et non les actionnaires publics de la société », précise le dépôt de plainte. « Le conseil d’administration et les dirigeants de la société sont en conflit d’intérêts parce qu’ils auront obtenu des avantages uniques pour eux-mêmes dans le cadre de la transaction proposée, avantages qui ne sont pas disponibles en tant qu’actionnaire public de HashiCorp ».

Ainsi, le PDG de HashiCorp, Dave McJannet, détient 270 millions de dollars en actions ordinaires, options et unités d’actions restreintes tandis que le co-fondateur et CTO Armon Dadgar en détient 646 millions. « Une partie de ces actifs sera échangée d’une manière qui n’est pas à la disposition des actionnaires publics », affirme la plainte. Les cadres se seraient vu promettre d’importants parachutes dorés qui ne profiteront pas non plus aux actionnaires.

Il est également allégué que les circulaires de sollicitation de procurations déposées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis ne divulguent pas de manière adéquate les négociations d’emploi postérieures à la transaction et autres détails nécessaires pour évaluer correctement l’acquisition. Selon la plainte, le conseil d’administration a violé la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Pour mémoire, IBM a confirmé l’achat de HashiCorp pour 6,4 milliards de dollars en avril dernier. La transaction devait être finalisée d’ici la fin de l’année mais l’action en justice vise à empêcher la réalisation de cette opération.